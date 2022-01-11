Около 2 тыс нераспроданных елей и сосен принесли в Московский зоопарк в праздники

Московский зоопарк за новогодние праздники принял около двух тысяч елок и сосен. Деревьями украшают вольеры, а сами животные используют стволы в качестве когтеточек и едят ветви.

Прием новогодних елок продлится до 20 января. Однако передать дерево в дар зоосаду могут только компании, у которых остались нераспроданные елки. От жителей деревья не берут, потому что на ветках часто бывают фрагменты пластиковых или стеклянных украшений, мишуры, гирлянд и искусственного снега. Животные могут пораниться. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.