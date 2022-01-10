Россиян призвали сдавать живые елки на переработку

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российский экологический оператор призвал россиян сдавать живые елки на переработку, а не просто выбрасывать их. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЭО.

По словам главы РЭО Дениса Буцаева, выбрасывать живые елки в баки для обычных отходов нельзя. При разложении дерево вырабатывает метан, который легко горит и разрушает озоновый слой, ускоряя глобальное потепление.

"Мы призываем сдавать живые елки на утилизацию, сейчас во многих городах России проводят акции по сдаче на вторсырье живых елок. После переработки они становятся кормом для животных, щепой для почвы или городских клумб, дровами для растопки, одним словом – обретают вторую жизнь. Также о подобных акциях можно узнать у своего регоператора, некоторые из них занимаются сбором и вывозом новогодних деревьев", – подчеркнул Буцаев.

В РЭО отметили, что в России ежегодно растет количество акций по сбору живых елок в новогодние праздники. В Москве открыты свыше 500 пунктов приема, а в Подмосковье – 224. Похожие акции есть в Санкт-Петербурге и Ленобласти, а также в других регионах РФ.

"Оставить елки можно в бункерах для крупногабаритных отходов, аккуратно перевязав их веревкой. Заберут деревья по графику вывоза отходов, который можно уточнить у регоператора", – отметили в организации.

Новогодние елки также можно сдать в зоопарки или зоосады.

Ранее сообщалось, что в Москве стартовала ежегодная акция "Елочный круговорот". Более 580 пунктов приема новогодних елей будут функционировать в городе до 20 февраля. Из них 11 размещены на пригородных территориях. Акция "Елочный круговорот" проводится в столице с 2016 года и пользуется спросом у горожан.

