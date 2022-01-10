Москвичам напомнили о пунктах приема новогодних елок

Ели, сосны и пихты, которые украшали дома в новогодние праздники, можно отправить на утилизацию и переработку. В этом поможет специальная акция "Елочный круговорот", она уже стартовала в столице. Об этом рассказал заместитель мэра Петр Бирюков.

Данную акцию проводятся ежегодно, а началась она в 2016 году. Деревья, которые приносят москвичи, перерабатывают в щепу, а затем ее используют при обустройстве экотроп, а также в вольерах, где содержат животных.

В прошлом сезоне москвичи принесли в пункты сбора почти 45 тысяч деревьев. Как подчеркнул заместитель мэра, с каждым годом акция становится все популярнее у жителей города.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.