По меньшей мере 19 человек погибли при пожаре в жилом доме в Нью-Йорке – СМИ

Фото: AP/Yuki Iwamura

По меньшей мере 19 человек, в том числе девять детей, погибли при пожаре в 19-этажном жилом доме в Нью-Йорке. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на официальные лица.

Возгорание произошло на одном из нижних этажей жилого дома в районе Бронкс. Глава города Эрик Адамс назвал пожар одним из самых крупных за последние 30 лет по количеству жертв. В больницы с ожогами были доставлены 32 человека, всего пострадали 63 жителя.

На данный момент пожар потушен. К его ликвидации привлекались 200 спасателей.

Ранее сообщалось, что десятки человек были заблокированы в торговом центре в Гонконге из-за сильного пожара. Информации о погибших и пострадавших в результате происшествия не поступало.

