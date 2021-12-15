Десятки человек заблокированы в ТЦ в Гонконге из-за сильного пожара – СМИ

09:21 (обновлено 15.12.2021 10:17)
Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти."
Десятки человек заблокированы в торговом центре в Гонконге из-за сильного пожара, информации о погибших и пострадавших пока не поступало, сообщает газета South China Morning Post.
Уточняется, что возгорание в здании Всемирного торгового центра в районе Козуэй-Бэй в Гонконге началось в 12:37 по местному времени (в 07:37 по московскому), в обеденный перерыв. В здании, где расположены офисы и ТЦ, в основном остались посетители магазинов и заведений общепита.
По данным полиции, порядка 100 человек были эвакуированы на пятый этаж, где находится площадка на открытом воздухе. Однако, сколько человек оказались в ловушке, в настоящее время неизвестно.
Позднее в некоторых СМИ рассказали, что в здании могут находиться 300 человек.
На данный момент причины возгорания также неизвестны. Пожарные продолжают бороться с огнем.
Ранее пожар произошел на складе вблизи Парка Горького на Крымском Валу в Москве. Его площадь составила 200 квадратных метров. В ликвидации возгорания были задействованы 15 пожарных машин.
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