Дендролог предупредил о клещах и клопах в новогодних елях

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Клещей и клопов можно встретить на живых новогодних елях, предупредил дендролог Лев Яковлев. Об этом сообщает "Московский комсомолец".



Специалист объяснил, что россияне могут столкнуться с лесными клопами, паутинными клещами и еще несколькими видами насекомых.

"В подавляющем большинстве случаев опасности для здоровья мелкие насекомые, которые могут быть на елке или пихте, не представляют", – подчеркнул эксперт.

Яковлев пояснил, что насекомые просыпаются при попадании в тепло. При этом обработка деревьев в питомнике невозможна, так как для подобного процесса нужны очень мощные и токсичные инсектициды.

Эксперт добавил, что из всех подобных насекомых опасность для человека несут лишь иксодовые клещи. Они являются переносчики энцефалита и боррелиоза, рассказал Яковлев.

Специалист порекомендовал при покупке ели внимательно изучать регион поставки дерева. Кроме того, не стоит ставить живую ель у комнатных растений, так как в этом случае паутинный клещ переберется на постоянную флору помещения.

Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков объявил, что в столице усилено патрулирование природных территорий для предотвращения незаконной вырубки елей. Представитель мэрии объяснил, что в городе стартовала профилактическая акция "Ель".