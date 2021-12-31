Дендролог предупредил о клещах и клопах в новогодних елях

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Клещей и клопов можно встретить на живых новогодних елях, предупредил дендролог Лев Яковлев. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Специалист объяснил, что россияне могут столкнуться с лесными клопами, паутинными клещами и еще несколькими видами насекомых.
"В подавляющем большинстве случаев опасности для здоровья мелкие насекомые, которые могут быть на елке или пихте, не представляют", – подчеркнул эксперт.
Яковлев пояснил, что насекомые просыпаются при попадании в тепло. При этом обработка деревьев в питомнике невозможна, так как для подобного процесса нужны очень мощные и токсичные инсектициды.
Эксперт добавил, что из всех подобных насекомых опасность для человека несут лишь иксодовые клещи. Они являются переносчики энцефалита и боррелиоза, рассказал Яковлев.
Специалист порекомендовал при покупке ели внимательно изучать регион поставки дерева. Кроме того, не стоит ставить живую ель у комнатных растений, так как в этом случае паутинный клещ переберется на постоянную флору помещения.
Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков объявил, что в столице усилено патрулирование природных территорий для предотвращения незаконной вырубки елей. Представитель мэрии объяснил, что в городе стартовала профилактическая акция "Ель".
Москвичам рассказали, где можно купить живую елку
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: