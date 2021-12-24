В Москве усилили патрулирование лесопарков для борьбы с незаконной рубкой елей

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков объявил, что в столице усилено патрулирование природных территорий для предотвращения незаконной вырубки елей. Об этом сообщает РИА Новости.
Представитель мэрии объяснил, что в городе стартовала профилактическая акция "Ель".
"В рамках ее проведения повышен контроль на природных территориях, организовано их усиленное патрулирование силами инспекторов Мосприроды, в том числе с использованием спецтехники", – уточнил Бирюков.
Заммэра добавил, что в Москве также проводится информационная работа, в рамках которой горожанам рассказывают о незаконности вырубки новогодних деревьев и причитающихся штрафах за данное правонарушение.
По словам Бирюкова, разъяснительные акции, а также патрулирование привели к тому, что в минувшем году в Москве не выявили случаев незаконной вырубки деревьев хвойных пород.
Ранее директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев напомнил об опасности фейерверков, в том числе запущенных в неподходящих для этого местах. За правонарушением может последовать штраф в размере 1,5 тысячи рублей и выше.
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