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Город

14:56

В Москве усилили патрулирование лесопарков для борьбы с незаконной рубкой елей

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков объявил, что в столице усилено патрулирование природных территорий для предотвращения незаконной вырубки елей. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель мэрии объяснил, что в городе стартовала профилактическая акция "Ель".

"В рамках ее проведения повышен контроль на природных территориях, организовано их усиленное патрулирование силами инспекторов Мосприроды, в том числе с использованием спецтехники", – уточнил Бирюков.

Заммэра добавил, что в Москве также проводится информационная работа, в рамках которой горожанам рассказывают о незаконности вырубки новогодних деревьев и причитающихся штрафах за данное правонарушение.

По словам Бирюкова, разъяснительные акции, а также патрулирование привели к тому, что в минувшем году в Москве не выявили случаев незаконной вырубки деревьев хвойных пород.

Ранее директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев напомнил об опасности фейерверков, в том числе запущенных в неподходящих для этого местах. За правонарушением может последовать штраф в размере 1,5 тысячи рублей и выше.

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