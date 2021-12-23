Пользователи маркетплейса смогут увидеть елку в интерьере перед покупкой

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Пользователи смогут увидеть, как будет выглядеть новогодняя елка в квартире, офисе или другом месте, для которого ее покупают. Сделать это можно будет с помощью приложения "Яндекс.Маркет".

Для этого нужно включить просмотр товара в режиме дополненной реальности (AR), навести камеру смартфона на пространство – и сервис покажет, как в нем будет смотреться праздничное дерево, пояснили в пресс-службе компании. Для предварительного просмотра елки в конкретном пространстве нужно открыть карточку товара, нажать на значок куба в желтом кружке и выбрать AR-режим.

"Таким образом, можно заранее найти удачное место для елки, чтобы после покупки не двигать ее туда-сюда, а еще AR-просмотр помогает понять, каких примерно размеров дерево выбрать", – рассказали в компании.

Согласно проведенному маркетплейсом опросу, каждый четвертый респондент в этом году не исключает покупку елки в онлайне. Около половины опрошенных (46,6%) посчитали это удобным из-за того, что дерево не нужно нести самостоятельно, а больше трети (38%) – потому что не приходится идти на елочный базар и стоять в очереди.

Среди причин, высказанных против покупки ели через интернет, – трудно угадать с размерами дерева (за это высказались 21,4% опрошенных). Большинство респондентов (40,4%) готовы потратить на елку от 1 000 до 3 000 рублей – независимо от места покупки.

Ранее декоратор Игорь Хмелев рассказал о некоторых правилах украшения елки. По словам эксперта, лучше всего доверить это занятие детям. Он также посоветовал обратить внимание на винтажные игрушки, которые сейчас пользуются большим спросом.