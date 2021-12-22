Главную новогоднюю ель страны украсили по мотивам сказки "Морозко"

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Главную новогоднюю ель России, которая установлена на Соборной площади Кремля, украсили по мотивам сказки "Морозко", рассказала пресс-секретарь управления делами президента РФ Елена Крылова.

По ее словам, елку украшают 3 тысячи метров светодиодных гирлянд, а дизайн игрушек напоминает вид Соборной площади.

"Наши игрушки выполнены из специального облегченного материала. В любую погоду и в любое время суток елка одинаково нарядно смотрится. Более 1,4 тысячи игрушек висят на нашей елке", – добавила Крылова.

Ранее сообщалось, что в этом году главную новогоднюю ель страны выбирали из нескольких десятков деревьев. В итоге решили остановиться на 90-летней ели, обнаруженной в деревне Новопареево городского округа Щелково.

16 декабря елку в сопровождении полицейского эскорта доставили на Соборную площадь Кремля.

