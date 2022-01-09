Ученые выяснили, что собаки способны различать знакомую и иностранную речь

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Собаки способны различать разные языки. Соответствующее исследование провели ученые из отдела этологии Университета Этвеша Лоранда в Венгрии. Материал опубликован в журнале NeuroImage.

В исследовании приняли участие 18 собак. Им провели процедуру сканирования мозга, во время которой включали отрывки из "Маленького принца" Антуана де Сент-Экзюпери на испанском и венгерском языках. При этом собаки слышали от хозяев только один из двух языков, поэтому ученые могли сравнить их реакцию на знакомую и незнакомую речь.

Помимо этого, исследователи включали скремблированные версии этих отрывков, звучащие абсолютно неестественно, чтобы установить, смогут ли собаки определить разницу между речью и "не-речью".

Специалисты выяснили, что мозг собаки способен распознавать речь и демонстрировать разные модели активности на знакомом и незнакомом для них языках. Исследователи отмечают, что никто из животных, кроме человека, такой способностью не обладает. При этом пожилые собаки различали знакомую речь лучше, чем иностранную.

Ранее ученые из Венского университета выяснили, что собаки умеют определять, обманывает ли их человек. Специалисты провели три эксперимента с участием 260 собак разных пород. Перед животными ставили две непрозрачные миски, в одной из которых лежало лакомство. Незнакомые собакам добровольцы подсказывали животным, в какой из мисок лежит еда.

В итоге собаки выбирали указанную миску, получали лакомство и начинали доверять определенному человеку. На следующем этапе еще один человек перекладывал еду из одной емкости в другую, пока первый доброволец наблюдал за происходящим. Далее процедура повторялась, но уже без его присутствия. В результате эксперимента удалось установить, что собаки не доверяют советам человека, который не присутствовал при перекладывании угощений.