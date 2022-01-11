Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Полуметровые сугробы выросли в столичном регионе, самые большие образовались в Черустях и Коломне, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в Instagram.
"В результате обильных снегопадов, обрушившихся на столичный регион, где на юге и востоке местами выпало 30–35% месячной нормы осадков (Коломна – 14 миллиметров, Черусти – 15 миллиметров), высота снежного покрова продолжает расти, в некоторых районах достигла полуметра и более", – написал Тишковец.
По его словам, в Коломне сугробы достигли 53 сантиметров, Черустях – 51 сантиметра и Серпухове – 47 сантиметров. Эти показатели вдвое превышают многолетнюю норму.
Тишковец отметил, что в Москве высота снежного покрова составляет 34–36 сантиметров. При этом нормой являются 25 сантиметров.
Синоптик добавил, что в ближайшие сутки сильного снегопада не ожидается, поэтому высота снежного покрова стабилизируется.
Ранее метеоролог Александр Шувалов заявил, что в ряд российских регионов придет "погодная лихорадка" с резким повышением температуры. Он уточнил, что в Москве в четверг, 13 января, утром и ночью температура воздуха может опуститься до -20...-25 градусов, но уже в пятницу, 14 января, в Москву придет потепление, отметки термометра покажут -6...0 градусов.
Городские службы круглосуточно очищают Москву от снега
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