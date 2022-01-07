Зебра и носорог подружились в африканском заповеднике

Удивительные кадры из Африки появились в Сети. Оказывается, зебра и носорог могут дружить.

Животные встретись в заповеднике, куда их привезли на лечение. Малыши вместе проводят все время – спят, едят и гуляют. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.