В Госдуме попросили проверить лицензии цирков, зоопарков и дельфинариев

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов призвал проверить цирки, зоопарки и другие места содержания животных на наличие лицензий. Об этом сообщает РИА Новости.
Депутат направил обращение на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова. В нем он отметил, что до 1 января 2021 года соответствующие организации должны были получить специальную лицензию на свою деятельность.
Нормы действующего законодательства предусматривают, что после 1 января 2022 года работа мест содержания животных без указанного документа запрещается.
Ранее в Московском зоопарке рассказали о запуске традиционной акции по сбору елок и сосен, которая продлится до 20 января. Деревья используют для украшения вольеров, в качестве игрушек для животных и как пищу.
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