Россиянам рассказали о десяти законах, вступающих в силу с 1 января 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений
С 1 января 2022 года в России вступят в силу десять значимых законов. О них в своем телеграм-канале рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Так, с января по России начнет действовать единый номер вызова экстренных служб – 112.
Кроме того, ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка смогут получать больше семей. Вырастет и размер пособия до прожиточного минимума. Также увеличится размер материнского капитала, он будет рассчитываться по уровню фактической инфляции и пересматриваться 1 февраля.
Страховые и социальные пенсии по инвалидности будут назначаться в беззаявительном порядке. Граждане смогут получать информацию о доступных им мерах поддержки в органах власти и местного самоуправления, а также в МФЦ. При этом граждане, не желающие предоставлять данные для биометрии, смогут получать государственные услуги.
С начала года Центробанк РФ сможет ограничивать выдачу необеспеченных потребительских кредитов и займов банками и микрофинансовыми организациями. По словам Володина, это позволит снизить уровень закредитованности населения. Кроме того, государство вернет часть средств, потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги.
Зарубежные IT-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей будут обязаны открыть филиал, представительство или уполномоченное юридическое лицо в России. Без лицензии не смогут работать и зоопарки, цирки, дельфинарии и океанариумы. Мера позволит контролировать условия содержания животных.
Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил закон о запрете автоматического списания социальных выплат в счет погашения долгов. Документ был разработан после соответствующего призыва Владимира Путина, который он озвучил в ходе съезда партии "Единая Россия".
Путин заявил об индексации пенсий россиян по уровню инфляции в 2022 году
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