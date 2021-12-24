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Спорт

13:51

Совет Федерации одобрил закон о Fan ID

спорт

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Совет Федерации одобрил закон о введении паспортов болельщиков для доступа на спортивные мероприятия. Данная система впервые была опробована в 2017 году в ходе футбольного Кубка конфедераций в России. Теперь она будет применяться и во время внутренних матчей.

Ранее, 17 декабря, закон о Fan ID в третьем, окончательном чтении приняла Госдума.

Документ предусматривает обязательную идентификацию и аутентификация болельщиков при посещении ими спортивных мероприятий. По задумке разработчиков закона, Fan ID позволит обеспечить безопасность на футбольных и других матчах, поскольку фанаты, ранее уличенные в нарушении общественного порядка, не смогут получить этот документ.

Оформление Fan ID будет происходить через портал госуслуг. Система начнет действовать с 1 июня 2022 года.

У спортивных болельщиков появится Fan ID

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