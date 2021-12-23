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Москва 24

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Общество

13:31

В ГД планируют законодательно урегулировать вопрос конфискации животных

животные общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России могут на законодательном уровне ввести конфискацию животных за жестокое обращение с ними. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов во время конференции, посвященной бездомным животным.

"Мы предлагаем конфисковывать у тех, кто проявил жестокость в отношении животных, у тех, кто их использует в коммерческой деятельности, цирки и зоопарки, и допускает нарушение российского законодательства", – пояснил он.

Бурматов добавил, что институт также будет отслеживать деятельность организаторов животных боев.

Ранее в России предложили усыплять собак, которым не нашелся хозяин. С такой идеей выступил кинолог Евгений Цигельницкий. Также он заявил, что отловленную бродячую собаку надо содержать в приюте за счет государства, а не выпускать на улицу после стерилизации.

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