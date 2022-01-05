37 ТПУ планируют построить в Москве к 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве до конца 2023 года планируют построить 37 транспортно-пересадочных узлов. Об этом сообщает пресс-службы столичного стройкомплекса.
К настоящему времени уже реализовано 40 проектов ТПУ. По словам заммэра Москвы Андрея Бочкарева, большая часть новых узлов находится на пересечении с радиальными линиями метро.
Бочкарев считает, что создание системы ТПУ снизит загруженность дорожной сети в городе в среднем на 7%.
Ранее Бочкарев рассказал, что в ТиНАО до конца 2024 года планируется завершить строительство 80 километров новых дорог. Он подчеркнул, что важным проектом дорожного строительства в ТиНАО на данный момент является трасса "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе".
С 2012 года в рамках формирования транспортного каркаса ТиНАО на присоединенных территориях было построено 289 километров новых дорог, из них 45,3 километра – в 2021 году.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: