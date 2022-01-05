37 ТПУ планируют построить в Москве к 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве до конца 2023 года планируют построить 37 транспортно-пересадочных узлов. Об этом сообщает пресс-службы столичного стройкомплекса.

К настоящему времени уже реализовано 40 проектов ТПУ. По словам заммэра Москвы Андрея Бочкарева, большая часть новых узлов находится на пересечении с радиальными линиями метро.

Бочкарев считает, что создание системы ТПУ снизит загруженность дорожной сети в городе в среднем на 7%.

Ранее Бочкарев рассказал, что в ТиНАО до конца 2024 года планируется завершить строительство 80 километров новых дорог. Он подчеркнул, что важным проектом дорожного строительства в ТиНАО на данный момент является трасса "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе".

С 2012 года в рамках формирования транспортного каркаса ТиНАО на присоединенных территориях было построено 289 километров новых дорог, из них 45,3 километра – в 2021 году.

