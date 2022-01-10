Как Москва справляется с последствиями мощного снегопада

В Москву пришли сильный снегопад и метель, на улицах возникла опасность гололедицы. В аэропортах задерживали и отменяли рейсы, для разгрузки дорог водителей попросили пересесть на общественный транспорт. На уборку улиц вышли десятки тысяч коммунальщиков. Расскажем, как город справляется с последствиями стихии и куда жаловаться, если сугробы во дворе остались неубранными.



Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Засыпало все

Из-за обильных осадков высота снежного покрова в столице вырастет до 30–35 сантиметров, сообщил ведущий сотрудник центра "Фобос" Евгений Тишковец.

Обильный снегопад повлиял на работу столичных аэропортов. В воздушных гаванях города отменили или задержали более 70 рейсов. В департаменте транспорта города предупредили, что из-за непогоды движение в Москве будет затруднено.





телеграм-канал департамента транспорта Москвы Просим по возможности пользоваться городским транспортом для поездок по городу в течение дня. Это поможет коммунальным службам быстрее убрать улицы города.

В Дептрансе попросили автолюбителей соблюдать на дороге безопасную дистанцию и скоростной режим. В ведомстве рекомендовали двигаться без резких маневров и не отвлекаться на гаджеты.

"На дорогах дежурят 24 экипажа дорожного патруля ЦОДД, оборудованные всем необходимым для оперативной помощи автомобилистам во время непогоды", – добавили в Дептрансе.

Для безопасности в метель лучше не ходить рядом с линиями электропередачи, около деревьев и неустойчивых конструкций, советуют в департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности города. Во время гололеда рекомендуется надевать нескользящую обувь на рельефной подошве. Если возникла экстренная ситуация, следует звонить по телефонам 101 или 112, подчеркнули в департаменте.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ситуация под контролем

Из-за непогоды коммунальные службы работают в усиленном режиме, подчеркнул заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, в первую очередь от снега непрерывно чистят ключевые транспортные магистрали. Это необходимо для беспрепятственного проезда общественного транспорта и машин экстренных служб.





Петр Бирюков заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства В настоящее время в работах по уборке снега задействованы свыше 90 тысяч рабочих, около 12 тысяч единиц техники, в том числе 10,6 тысячи единиц собственной и 1,3 тысячи единиц привлеченной. Для очистки дворовых территорий и пешеходных зон используется 43 тысячи мотоблоков.

"Собранный снег оперативно вывозится для утилизации на 56 снегосплавных пунктов, которые работают в круглосуточном режиме", – добавил Бирюков.

По его словам, специалисты уделяют особое внимание состоянию пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, а также ж/д станциям и платформам, транспортно-пересадочным узлам и соцобъектам. Днем коммунальщики чистят снег и наледь с кровель и выступов фасадов, водосборных желобов и воронок водостоков. Чтобы никто случайно не пострадал, рабочие перед процессом ограждают участок возможного падения скопившихся осадков.



Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Что делать, если снег не убрали?

В первую очередь для оперативного решения проблемы нужно обратиться с жалобой в свою управляющую компанию. Контакты для связи можно найти на портале "Дома Москвы", либо на квитанциях за коммунальные услуги, либо в подъездах на стендах с информацией.

Если управляющая компания не отреагировала на жалобу, необходимо обращаться в Объединение административно-технических инспекций. В будни ведомство принимает заявки по телефону +7 (495) 690-77-00. С понедельника по четверг это можно сделать с 08:00 до 17:00, в пятницу – с 08:00 до 15:45. В праздничные и выходные дни Объединение принимает заявки через электронную приемную.

Кроме того, на плохую уборку снега можно жаловаться в управу своего района или в электронную приемную Мосжилинспекции. Также претензии принимаются на портале "Наш город" в разделе "Мой двор". Уточнить информацию по уборке снега можно в единой справочной службе правительства Москвы по телефону +7 (495) 777-77-77.

Председатель Союза жилищных организаций столицы Константин Крохин в беседе с Москвой 24 отметил, что убирать дворы коммунальщики могут и в ночное время, так как никаких запретов на это нет. По его словам, такие работы не превышают допустимый законом о тишине уровень шума в 45 децибел в квартирах с 23:00 до 07:00.

"Работа коммунальной техники не несет в себе такого шума, который нарушал бы эти нормы. Поэтому, откровенно говоря, я не вижу причин для того, чтобы она не работала в ночное время. Тем более как раз ночью технике и нужно работать, когда ситуация на дорогах более благоприятна", – объяснил специалист.

По словам эксперта, при ударе ковша экскаватора об асфальт звук находится в пределах 10 децибел. С учетом того, что замер шума должен производиться в квартире при закрытых окнах, приборы не покажут никаких нарушений, резюмировал Крохин.

