Около 12 тыс единиц техники и более 90 тыс рабочих убирают снег в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Порядка 12 тысяч единиц техники и более 90 тысяч рабочих задействованы в уборке снега в Москве после сильного снегопада. Об этом сообщил заммэра по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков.

Он уточнил, что в столице второй день идет снегопад. За прошедшие сутки прирост снега в отдельных районах составил до 8 сантиметров, а до конца дня 10 января ожидается еще около 6 сантиметров.

Коммунальщики перешли на усиленный режим работы. По словам Бирюкова, они очищают от снега главные транспортные магистрали, чтобы обеспечить свободный проезд общественного транспорта, машин скорой помощи, оперативных и аварийных служб города.

С началом снегопада коммунальщики используют специальную технику для уборки снега, а впоследствии проводят противогололедную обработку. Цикл работ повторяется по мере выпадения осадков.

Для очистки дворов и пешеходных зон используются 43 тысячи мотоблоков, а собранный снег быстро вывозится для переработки в 56 снегосплавных пунктах, которые функционируют круглосуточно.

Бирюков рассказал, что главное внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам городского транспорта, станциям подземки и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, а также объектам соцсферы.

"В течение светового дня проводятся работы по очистке от снега и наледи кровель и выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков", – пояснил Бирюков.

Он также уточнил, что места проведения работ выделены лентами и специальными заграждениями, чтобы избежать там прохода горожан.

Заместитель мэра призвал жителей столицы из-за продолжающейся непогоды по возможности воздержаться от поездок на личном авто. Если же это необходимо, то следует быть внимательнее на дороге, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Сотрудник центра "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в течение дня в Москве может выпасть 5–8 миллиметров осадков, благодаря чему сугробы вырастут до 35 сантиметров. Ожидается, что наиболее сильные снегопады пройдут в столичном регионе утром и вечером. На дорогах образуются снежные заносы, а видимость ухудшится до 1–2 километров.

Из-за непогоды в аэропортах Москвы в понедельник, 10 января, более 70 рейсов были задержаны и отменены.

