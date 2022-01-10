Около 12 тыс единиц техники и более 90 тыс рабочих убирают снег в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Порядка 12 тысяч единиц техники и более 90 тысяч рабочих задействованы в уборке снега в Москве после сильного снегопада. Об этом сообщил заммэра по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков.
Он уточнил, что в столице второй день идет снегопад. За прошедшие сутки прирост снега в отдельных районах составил до 8 сантиметров, а до конца дня 10 января ожидается еще около 6 сантиметров.
Коммунальщики перешли на усиленный режим работы. По словам Бирюкова, они очищают от снега главные транспортные магистрали, чтобы обеспечить свободный проезд общественного транспорта, машин скорой помощи, оперативных и аварийных служб города.
С началом снегопада коммунальщики используют специальную технику для уборки снега, а впоследствии проводят противогололедную обработку. Цикл работ повторяется по мере выпадения осадков.
Для очистки дворов и пешеходных зон используются 43 тысячи мотоблоков, а собранный снег быстро вывозится для переработки в 56 снегосплавных пунктах, которые функционируют круглосуточно.
Бирюков рассказал, что главное внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам городского транспорта, станциям подземки и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, а также объектам соцсферы.
"В течение светового дня проводятся работы по очистке от снега и наледи кровель и выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков", – пояснил Бирюков.
Он также уточнил, что места проведения работ выделены лентами и специальными заграждениями, чтобы избежать там прохода горожан.
Заместитель мэра призвал жителей столицы из-за продолжающейся непогоды по возможности воздержаться от поездок на личном авто. Если же это необходимо, то следует быть внимательнее на дороге, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Сотрудник центра "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в течение дня в Москве может выпасть 5–8 миллиметров осадков, благодаря чему сугробы вырастут до 35 сантиметров. Ожидается, что наиболее сильные снегопады пройдут в столичном регионе утром и вечером. На дорогах образуются снежные заносы, а видимость ухудшится до 1–2 километров.
Из-за непогоды в аэропортах Москвы в понедельник, 10 января, более 70 рейсов были задержаны и отменены.
Более 70 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: