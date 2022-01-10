Москва онлайн покажет работу снегосплавного пункта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

11 января зрители Москвы онлайн смогут понаблюдать за работой снегосплавного пункта и узнать судьбу снега, который ежедневно собирают коммунальные службы.

Под ведомством АО "Мосводоканал" находятся 35 снегосплавных пунктов, расположенных во всех административных округах столицы. Они созданы для того, чтобы исключить сброс грязного снега в водоемы.

Процесс плавления снега происходит за счет подачи в снегоприемные бункеры сточной воды из канализационных каналов и коллекторов города. При контакте с водой снег растапливается и сбрасывается обратно в канализацию. Для его измельчения и отсеивания большого мусора в приемных бункерах предусмотрены сепараторы-дробилки.

Смотрите прямую трансляцию 11 января в 13:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.