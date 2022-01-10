Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Москвичей призвали пользоваться городским транспортом из-за снегопада. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы.
Пересадка людей с личного транспорта в общественный поможет ускорить работу коммунальных служб, поскольку трудности в движении транспорта обусловлены гололедицей, низкими скоростями и ДТП. В основном сложный трафик образуется в центре столицы и в местах, где есть эстакады и мосты.
"На дорогах дежурят 24 экипажа дорожного патруля ЦОДД, оборудованные всем необходимым для оперативной помощи автомобилистам во время непогоды", – говорится в сообщении.
По информации департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы, метель, гололед и снежные заносы на дорогах продлятся до 21:00 понедельника, 10 января.
Жителям столицы посоветовали во время метели не ходить рядом с линиями электропередачи, вблизи деревьев и неустойчивых конструкций, а водителям – соблюдать правила и скоростной режим.
Ранее сообщалось, что в течение дня в Москве может выпасть 5–8 миллиметров осадков, благодаря чему сугробы могут вырасти до 35 сантиметров. По словам ведущего сотрудника центра "Фобос" Евгения Тишковца, за 12 часов на базовой метеостанции ВДНХ уже выпало 4 миллиметра осадков, что равно 10% месячной нормы.
В комплексе городского хозяйства заявили, что специалисты в круглосуточном режиме очищают город от снега. Ранним утром они провели механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий. Цикл работ будет повторен после снижения интенсивности трафика.
Жителей столицы предупредили о метели и гололеде
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