Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Работу столичных пунктов по сбору новогодних деревьев могут продлить, рассказала замглавы Мосприроды Вера Струкова. Об этом сообщает РИА Новости.

"В случае необходимости и запроса от москвичей мы можем продлить срок приема деревьев на переработку, который на данный момент заканчивается 20 февраля", – рассказала Струкова.

По ее словам, всего организовано три основных пункта переработки в Зеленограде, ТиНАО и Кузнецком лесопарке. Струкова уточнила, что из сданных елок получают щепку, которую затем используют для посыпки дорог и лечения деревьев.

Предварительные итоги акции власти планируют подвести после 20 января, поскольку москвичи активно начинают сдавать елки после крещенских праздников. Струкова подчеркнула, что главной задачей программы является формирование у горожан культуры осознанного потребления.

Ранее заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что всего в городе функционируют более 580 пунктов приема новогодних елей. Из них 11 размещены на пригородных территориях.

