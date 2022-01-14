Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Работу столичных пунктов по сбору новогодних деревьев могут продлить, рассказала замглавы Мосприроды Вера Струкова. Об этом сообщает РИА Новости.
"В случае необходимости и запроса от москвичей мы можем продлить срок приема деревьев на переработку, который на данный момент заканчивается 20 февраля", – рассказала Струкова.
По ее словам, всего организовано три основных пункта переработки в Зеленограде, ТиНАО и Кузнецком лесопарке. Струкова уточнила, что из сданных елок получают щепку, которую затем используют для посыпки дорог и лечения деревьев.
Предварительные итоги акции власти планируют подвести после 20 января, поскольку москвичи активно начинают сдавать елки после крещенских праздников. Струкова подчеркнула, что главной задачей программы является формирование у горожан культуры осознанного потребления.
Ранее заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что всего в городе функционируют более 580 пунктов приема новогодних елей. Из них 11 размещены на пригородных территориях.
Москвичам напомнили о пунктах приема новогодних елок
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