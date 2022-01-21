Главную новогоднюю елку страны отправили на переработку

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Главная новогодняя елка России, установленная на Соборной площади в конце декабря, покинула Кремль. Пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова сообщила ТАСС, что по традиции дерево направили на переработку.

Для того чтобы снять с ели и упаковать более тысячи игрушек и почти два километра гирлянд, потребовалось два дня.

"Большая часть украшений направлена на склад, но некоторые придется утилизировать, так как они безнадежно испортились от снега и сильных ветров", – добавила Крылова.

По ее словам, новогоднее дерево распилили и вывезли с территории Кремля. Как и в предыдущие годы, из древесины планируют изготовить сувениры.

Главную новогоднюю ель страны выбирали из нескольких десятков деревьев. В итоге решили остановиться на 90-летней ели, обнаруженной в деревне Новопареево городского округа Щелково. Ее украсили по мотивам сказки "Морозко".

