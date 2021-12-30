Кличко опубликовал новогодний мультфильм о себе и святом Николае

17:58
Видео: facebook.com/Vitaliy.KlychkoМэр Киева Виталий Кличко оригинально поздравил украинцев с наступающим Новым годом и Рождеством. Он опубликовал мультфильм, в котором проводит экскурсию для святого Николя Чудотворца, сообщает "Газета.ру".
В ролике Кличко вместе со святым пролетает на парашюте над украинской столицей, осматривая объекты, построенные или реконструированные в последние годы, затем приземляется в киевском зоопарке, совершает велопрогулку, катается с горки и играет в баскетбол. Заключительная точка маршрута – Софийская площадь, на которой установлена главная елка страны.
В конце мультфильма Кличко поздравляет украинцев с грядущими праздниками.
"Здоровья вам, мира добра и радости! Мы все преодолеем. С Новым годом и Рождеством. Ваш Виталий Кличко", – говорит он.
Ранее мэр Киева показал в своем Instagram календарь на 2222 год по мотивам своей оговорки. До этого политик, поздравляя украинцев с грядущими праздниками, не смог назвать год, который наступит в ночь с 31 декабря на 1 января. Сначала он оговорился и назвал 2220 год, а затем исправил себя, назвав 2222-й.
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