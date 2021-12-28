В Сети бурно отреагировали на поздравление Кличко с 2222 годом

В Сети появилось видео предновогодней речи мэра Киева, бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Виталия Кличко. Градоначальник дважды оговорился, поздравив украинцев сначала с 2220 годом, а затем с 2222 годом. Ролик буквально взорвал интернет-пространство и мигом разошелся на мемы. Рассказываем, как оригинальное поздравление Кличко комментируют в Сети.



В копилку лучших цитат

Ставшую знаменитой поздравительную речь, судя по видео, Кличко произнес на одном из мероприятий. Стоя на сцене, мэр Киева с двух попыток не смог назвать год, который наступит через несколько дней.





Виталий Кличко мэр Киева С хорошим настроением встречаем новый, 2220…2222 год!

Выступления Кличко не впервые становятся объектом шуток. Они настолько популярны, что песня с его цитатами даже попала в топ самых прослушиваемых композиций на Apple Music. Одним из главных хитов киевского градоначальника стали рассуждения "о завтрашнем дне" на интервью у журналиста Савика Шустера в 2014 году.

"А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать", – произнес тогда экс-чемпион мира по боксу.

Сам Кличко к своеобразной популярности относится с юмором. В ноябре 2020 года он выпустил сборник своих цитат "Кто не слышал, тот увидит!". В книгу попали 14 знаменитых высказываний мэра Киева с иллюстрациями. Ее выпустили в подарочном формате тиражом 3 тысячи экземпляров, а все деньги от продажи направили в благотворительный фонд. Кличко не скрывал, что планирует выпустить вторую и третью серии своего сборника.



"Лучший в своем деле"

Очередной перл в копилке Кличко не мог остаться незамеченным. Ролик вызвал тысячи откликов в Сети. Многие из комментаторов, услышав столь необычное новогоднее поздравление, от души повеселились.





пользователь Twitter под псевдонимом Zilla Мэр Киева Виталий Кличко снова смотрит в завтрашний день и поздравляет украинцев с наступающим, 2220-м (или 2222-м) годом.

"Хороший мэр, и поздравления интересные", – отмечает пользователь с ником Меня называют ШКЯ, добавляя смайлики.

"248-летний мэр Киева Виталий Кличко поздравил всех с наступающим, 2220 годом!" – иронизирует пользователь Седая Борода.

Зрители ролика подметили, что в плане оригинальных цитат Кличко нет равных. Причем с годами бывший боксер не теряет хватку, пишут в Сети.

"Лучший в своем деле, однозначно!" – констатирует комментатор под псевдонимом Все еще ваша Соня.

"Спойлер: он как всегда в ударе", – соглашается пользователь с ником Борисыч.

"Кличко поздравляет с Новым годом! До сих пор легенда", – пишет автор с псевдонимом А. Имельяненков.

Услышав поздравление Кличко, некоторые пользователи даже потерялись во времени. "Целый час не заходила в Instagram, а тут уже 2220 год встречают", – добавляет пользовательница с ником Nozaninkhak.

Другие после очередной оговорки попытались поддержать Виталия Кличко. "Блин, ну почему с ним вечно такое происходит. Уже даже жалко его", – написал в комментариях автор под псевдонимом Аza__4455.



Услышав год, с которым поздравил Кличко, кое-кто подумал, что мэр Киева прилетел к нам из будущего. А раз так, то у него можно поинтересоваться, что ждет человечество.





пользователь Instagram с ником Рrilip.ko 2222 год? А пандемия закончилась, не?

К слову, многим комментаторам в Сети понравилось оригинальное поздравление Кличко. Более того, некоторые решили защитить экс-чемпиона мира по боксу на интернет-ринге.

"Ну чего вы все на Кличко накинулись? Может, наперед хотел поздравить. Немногие смогут дожить до такого будущего. Но вдруг кто сможет, а он раз, и уже от себя всех поздравил", – обратила внимание пользователь ЕxFedoseeva.

"Да ладно вам. Круто же! 2222 год", – делится эмоциями автор под псевдонимом Rozalia2062015.





пользователь Facebook под именем Pavel Shaurkin От волнения оговорился человек. С кем не бывает?

Некоторые пользователи предположили, что Кличко просто живет по своему собственному календарю. Либо своим поздравлением он намекнул на то, что уже построил планы на 200 лет вперед, шутят комментаторы.

