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Политика

16:48

Кличко показал календарь на 2222 год по мотивам своей оговорки

политика за рубежом

Фото: instagram.com/vitaliyklitschko

Мэр Киева Виталий Кличко показал в своем Instagram календарь на 2222 год после курьезной оговорки.

На снимке политик держит в руках календарь с новогодним поздравлением и собственным изображением на обложке.

"Всегда смотрите в завтрашний день! И в год тоже", – подписал Кличко публикацию.

Ранее на одном из мероприятий мэр Киева, произнося речь, не смог назвать год, который наступит в ночь с 31 декабря на 1 января. Сначала он оговорился и назвал 2220 год, а затем исправил себя, назвав 2222 год.

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