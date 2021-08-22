Кличко заявил, что его не пустили встречать Меркель в аэропорту

13:07
Фото: ТАСС/Ukrinform via ZUMA Wire/Danil Shamkin
Виталия Кличко не пустили в столичный аэропорт Борисполь встречать канцлера Германии Ангелу Меркель, которая должна прибыть на Украину в ближайшие часы. Об этом мэр Киева заявил в своем Телеграм-канале.
"Прибыл в аэропорт Борисполь, где, по протоколу, как мэр столицы, должен был встречать канцлера Германии Ангелы Меркель. Как это было и во время ее прошлых визитов в Киев. Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду", – сказано в посте.
Кроме того, Кличко обнародовал видеозапись, на которой сотрудник охраны в зале официальных делегаций аэропорта отказывается его впускать, объясняя это отсутствуем мэра в списках.
"Такое в моей практике мэра впервые. Поэтому интересно: в "проевропейском" Министерстве иностранных дел Украины решили срочно нарушить протокольные мероприятия? Получили команду и так дрожали, что устроили такой цирк?", – спрашивает политик.
Вместе с тем в украинских СМИ уже сообщалось, что президент Владимир Зеленский может в скором времени попросить Кличко покинуть должность главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Поводом для подобных предположений стали слова самого мэра. Он 16 августа заявил, что его намереваются заменить на "залетного ставленника". Так Кличко понял расследование предполагаемых злоупотреблений в мэрии и на коммунальных предприятиях, которое начали правоохранительные органы Украины.
Ранее силовики пришли с обыском в дом, где находится квартира Кличко, однако к его соседям двумя этажами ниже, где живут бывшие работники оперного театра. Мэр Киева отметил, что сейчас квартира сдается каким-то "врагам государства", из-за чего и состоялся визит сотрудников СБУ.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: