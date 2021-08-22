Кличко заявил, что его не пустили встречать Меркель в аэропорту

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Виталия Кличко не пустили в столичный аэропорт Борисполь встречать канцлера Германии Ангелу Меркель, которая должна прибыть на Украину в ближайшие часы. Об этом мэр Киева заявил в своем Телеграм-канале.

"Прибыл в аэропорт Борисполь, где, по протоколу, как мэр столицы, должен был встречать канцлера Германии Ангелы Меркель. Как это было и во время ее прошлых визитов в Киев. Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду", – сказано в посте.

Кроме того, Кличко обнародовал видеозапись, на которой сотрудник охраны в зале официальных делегаций аэропорта отказывается его впускать, объясняя это отсутствуем мэра в списках.

"Такое в моей практике мэра впервые. Поэтому интересно: в "проевропейском" Министерстве иностранных дел Украины решили срочно нарушить протокольные мероприятия? Получили команду и так дрожали, что устроили такой цирк?", – спрашивает политик.

Вместе с тем в украинских СМИ уже сообщалось, что президент Владимир Зеленский может в скором времени попросить Кличко покинуть должность главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Поводом для подобных предположений стали слова самого мэра. Он 16 августа заявил, что его намереваются заменить на "залетного ставленника". Так Кличко понял расследование предполагаемых злоупотреблений в мэрии и на коммунальных предприятиях, которое начали правоохранительные органы Украины.

Ранее силовики пришли с обыском в дом, где находится квартира Кличко, однако к его соседям двумя этажами ниже, где живут бывшие работники оперного театра. Мэр Киева отметил, что сейчас квартира сдается каким-то "врагам государства", из-за чего и состоялся визит сотрудников СБУ.

