В Московском регионе продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье в связи с гололедом, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

"Желтый – погода потенциально опасна", – говорится в сообщении.

Новое предупреждение будет действовать до 10:00 четверга, 10 февраля, в Москве и до 11:00 10 февраля по области.

Уточняется, что до этого оно действовало до 02:00 среды, 9 февраля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что оттепель в Москве продлится до конца недели. Он сообщил, что всю неделю в городе будет идти снег, в частности мокрый.

Кроме того, синоптик также предупредил жителей столицы об опасности гололедицы. Он посоветовал москвичам меньше торопиться.

