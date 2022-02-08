В Москве за двое суток выпало 25% месячной нормы осадков

Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В столице за последние 48 часов прирост осадков составил 9 миллиметров, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Метеобюро Москвы.

"За двое суток в городе выпало 25% месячной нормы осадков, которая в феврале насчитывает 36 миллиметров", – сказал собеседник агентства.

Представитель Метеобюро отметил, что осадки в Москве прошли в виде снега и мокрого снега. А в результате двухдневных снегопадов высота сугробов в городе увеличилась с 45 до 49 сантиметров. Для нынешней зимы в столице это максимальная высота снежного покрова.

Ранее сообщалось, что в Москве сугробы достигли рекордных размеров для нынешней зимы, превысив среднеклиматическую норму для начала февраля в два раза. Кроме того, по прогнозам синоптиков, в этом месяце горожан ожидает аномально низкое атмосферное давление.

