Собянин: программа реставрации объектов культурного наследия сохранится в полном объеме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Программа реставрации объектов культурного наследия в столице сохранится в полном объеме, заявил Сергей Собянин в ходе осмотра итогов реставрации Малороссийского подворья на улице Маросейке.

"Всю нашу программу, которую мы намечали, несмотря на экономические сложности, мы приняли решение оставить в полном объеме. Это не только создание рабочих мест реставраторов, строителей, инженеров, архитекторов, но и, конечно, продолжение восстановления нашего любимого города", – сообщил градоначальник.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, с 2011 года в столице отреставрированы 1 820 объектов культурного наследия, доля находящихся в неудовлетворительном состоянии московских памятников снизилась с 39% в 2010 году до 4,5% в 2021-м.

С начала 2022 года еще 66 памятников московской архитектуры были отреставрированы. Работы по реставрации столичных памятников ведутся за счет городского и федерального бюджета, частных инвесторов и меценатов.

Ранее власти Москвы приняли ряд мер, которые направлены на облегчение работы с памятниками архитектуры в санкционных условиях. В частности, на 12 месяцев были продлены разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, сроки действия которых истекают 31 декабря 2022 года. Также были сокращены сроки выдачи разрешений на проведение противоаварийных и ремонтных работ с 30 до 10 рабочих дней, а на проведение работ по реставрации, приспособлению и научно-исследовательских работ – с 15 до 10 рабочих дней.