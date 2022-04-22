Собянин: программа реставрации объектов культурного наследия сохранится в полном объеме

14:57
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Программа реставрации объектов культурного наследия в столице сохранится в полном объеме, заявил Сергей Собянин в ходе осмотра итогов реставрации Малороссийского подворья на улице Маросейке.
"Всю нашу программу, которую мы намечали, несмотря на экономические сложности, мы приняли решение оставить в полном объеме. Это не только создание рабочих мест реставраторов, строителей, инженеров, архитекторов, но и, конечно, продолжение восстановления нашего любимого города", – сообщил градоначальник.
По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, с 2011 года в столице отреставрированы 1 820 объектов культурного наследия, доля находящихся в неудовлетворительном состоянии московских памятников снизилась с 39% в 2010 году до 4,5% в 2021-м.
С начала 2022 года еще 66 памятников московской архитектуры были отреставрированы. Работы по реставрации столичных памятников ведутся за счет городского и федерального бюджета, частных инвесторов и меценатов.
Ранее власти Москвы приняли ряд мер, которые направлены на облегчение работы с памятниками архитектуры в санкционных условиях. В частности, на 12 месяцев были продлены разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, сроки действия которых истекают 31 декабря 2022 года. Также были сокращены сроки выдачи разрешений на проведение противоаварийных и ремонтных работ с 30 до 10 рабочих дней, а на проведение работ по реставрации, приспособлению и научно-исследовательских работ – с 15 до 10 рабочих дней.
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