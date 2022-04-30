"Откройте, Давид": Надежда Бабкина, часть вторая

"Успех "Русской песни" – это успех не Надежды Бабкиной, а всего коллектива". Продолжение разговора Давида Виннера с "модной народной" Надеждой Георгиевной. За что ее критикуют коллеги и почему в "народном" жанре не любят эксперименты, кто может довести Бабкину до слез и у кого она просит прощения?

Почему не любит журналистов и редко дает интервью, чему учит внуков и почему 45-летие "Русской песни" – это только начало? Во второй части программы зрители увидят закулисье театра Бабкиной, познакомятся с труппой и узнают, как создавалось шоу "Голоса вселенной".