"The City": подборка видеоигр весны

Воскрешение затопленной планеты, история на скорости 300 километров в час и закос под хиппи. В новом выпуске программы составили подборку самых душевных игр весны, которые помогут скоротать майские праздники.

Одной из таких игр стала бродилка Submerged Hidden Depths. Весь геймплей завязан на исследовании проработанного до мелочей мира. Девочка Мика и ее брат Таку путешествуют на лодке среди руин ушедших под воду городов, напоминающих Токио, Нью-Йорк и Париж. Все живое на планете поработила мистическая сила, и лишь главная героиня способна ей противостоять.

В подборку также вошла игра Gran Turismo 7. Это автомобильный симулятор, серии которого выходят уже больше 20 лет. В этот раз обновили графику, собрали больше 400 машин и добавили крутой тюнинг. Упор сделали на историю автопрома. О создании легендарных авто рассказывают не просто виртуальные персонажи, а самые настоящие дизайнеры, которые эти машины и придумывали.

Подробнее – в сюжете проекта The City.