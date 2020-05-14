"Откройте, Давид": Юрий Грымов

Любой театр должен иметь имя – это гарант эстетики. Давид Виннер провел день с художественным руководителем театра "Модерн", режиссером Юрием Грымовым.

Каким должен быть современный театр и как сделать его узнаваемым? Почему медийным актерам нет места в "Модерне" и как Лолита Милявская стала исключением из правил? Нужна ли на телевидении цензура и почему современные фильмы о войне – это "преступление и такое кино нельзя показывать людям"? И что побудило Грымова взяться за создание масштабной трилогии "Антихрист и Христос", рассказывающей о постоянной борьбе добра со злом.

