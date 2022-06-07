Группа Queen выпустит неизданную песню Фредди Меркьюри

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Участники группы Queen Брайан Мэй и Роджер Тейлор рассказали, что планируют выпустить новую песню, созданную фронтменом группы Фредди Меркьюри. Об этом сообщает "Газета.ру".

Композицию взяли из сессий для 13-го студийного альбома группы The Miracle. Этот лонгплей был издан в 1989 году, а спустя два года Меркьюри скончался.

По словам Мэя и Тейлора, песню опубликуют в сентябре 2022 года. Для релиза ее продолжительное время восстанавливали по имеющимся записям.

В сентябре 2021 года с аукциона была продана кассета с записью невышедшей песни бывшего солиста группы The Beatles Джона Леннона. Лот ушел с торгов за 370 тысяч датских крон, что составляет порядка 58,3 тысячи долларов.

