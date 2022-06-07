Мосгордума примет пресс-конференцию о старте экспедиции на Землю Франца-Иосифа

Фото: TACC/Гавриил Григоров
Пресс-конференцию ко старту экспедиции на архипелаг Земля Франца-Иосифа проведут в парламентской библиотеке Московской городской думы.
Плавание команды под руководством Дмитрия Валериевича Кузнецова приурочено к 150-летию открытия архипелага, а также к 110-летию с начала экспедиции Георгия Брусилова на шхуне "Святая Анна".
На пресс-конференции специалисты расскажут о ходе подготовки к экспедиции и ответят на вопросы журналистов. Отмечается, что проект реализовывается при участии комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике, Русского географического общества, а также Общественной палаты РФ и Общественной палаты Москвы.
Экспедиция к архипелагу Земля Франца-Иосифа состоится в период с 2 по 27 июля. Плавание организуют на судне Alter Ego. Его маршрут затронет острова Земля Александры и Земля Георга, мыс Мери Хармсуорт и другие географические точки.
Ранее сообщалось, что в первых числах июня началась экспедиция известного российского путешественника Федора Конюхова. Совместно с пилотом Игорем Потапкиным он отправился в трансконтинентальный перелет на мотопараплане из Архангельска в Новороссийск.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: