Мосгордума примет пресс-конференцию о старте экспедиции на Землю Франца-Иосифа

Фото: TACC/Гавриил Григоров

Пресс-конференцию ко старту экспедиции на архипелаг Земля Франца-Иосифа проведут в парламентской библиотеке Московской городской думы.

Плавание команды под руководством Дмитрия Валериевича Кузнецова приурочено к 150-летию открытия архипелага, а также к 110-летию с начала экспедиции Георгия Брусилова на шхуне "Святая Анна".

На пресс-конференции специалисты расскажут о ходе подготовки к экспедиции и ответят на вопросы журналистов. Отмечается, что проект реализовывается при участии комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике, Русского географического общества, а также Общественной палаты РФ и Общественной палаты Москвы.

Экспедиция к архипелагу Земля Франца-Иосифа состоится в период с 2 по 27 июля. Плавание организуют на судне Alter Ego. Его маршрут затронет острова Земля Александры и Земля Георга, мыс Мери Хармсуорт и другие географические точки.

Ранее сообщалось, что в первых числах июня началась экспедиция известного российского путешественника Федора Конюхова. Совместно с пилотом Игорем Потапкиным он отправился в трансконтинентальный перелет на мотопараплане из Архангельска в Новороссийск.

