Видео: Москва 24

Детская площадка загорелась в ТиНАО. Об этом сообщили Москве 24 очевидцы.

Происшествие случилось в поселении Кокошкино Новомосковского административного округа.

По информации очевидцев, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем – дети игрались с зажигалкой. По другим данным, дети хотели пожарить хлеб.



Видео: Москва 24