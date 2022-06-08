Пожар на заводе в Сергиевом Посаде ликвидировали

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Видео: Москва 24

Пожар на заводе в Сергиевом Посаде в Москве ликвидировали на площади 700 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Московской области.

По данным спасателей, возгорание локализовали в 18:43. Ликвидировать же пожар удалось в 20:14.

В МЧС добавили, что в тушении участвовали 82 человека и 24 единицы техники.

Пожар произошел в цехе механического завода в Сергиевом Посаде. Возгорание произошло на крыше завода на проспекте Красной Армии на площади 30 квадратных метров. Однако из-за особенностей строения огонь перекинулся внутрь помещения и распространился на площадь 500 квадратных метров, а позже охватил 700 квадратных метров.

