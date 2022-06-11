Занятия на улицах 43 регионов пройдут в рамках проекта "Россия выбирает спорт"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Национальное фитнес-сообщество летом и осенью этого года проведет занятия на улицах в 43 регионах страны. Мероприятия пройдут в рамках федерального проекта "Россия выбирает спорт", сообщает ТАСС со ссылкой на главу организации Елену Силину.

"В 43 регионах пройдут более 150 открытых спортивных мероприятий на уличных площадках городов России по различным направлениям фитнеса и спорта", – сказала она.

Силина отметила, что также специалисты расскажут участникам о том, как регулярно тренироваться, каким должен быть сбалансированный рацион, как совмещать тренировки с биологически активными часами.

По ее словам, для всех желающих проведут силовые или танцевальные фитнес-тренировки, занятия по альпинизму, армреслингу, уроки боевых искусств и многое другое.

Проект "Россия выбирает спорт" стал одним из победителей конкурса грантов министерства спорта России в 2022 году, который реализуется по госпрограмме "Развитие физической культуры и спорта".

Ранее сообщалось, что в столичных парках стартовал проект центров госуслуг и департамента спорта "Спортивные выходные". Часть тренировок будет проходить у 16 павильонов "Здоровая Москва". Также участники впервые смогут посетить стретчинг на крыше Северного речного вокзала, тренировки в Доме культуры "ГЭС-2" и много других занятий под руководством профессиональных тренеров.

В выходные дни все желающие смогут посетить функциональные тренировки, северную ходьбу, йогу, а также street stretching и dance mix. Занятия будут проходить рядом с павильонами "Здоровая Москва".

