В Чечне планируют искать новые месторождения газа и нефти – Кадыров

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В Чечне планируют начать поиск новых месторождений нефти и газа, а также подземных вод для питьевого и бытового снабжения Ножай-Юртовского района. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров по итогам встречи с главой Минприроды РФ Александром Козловым.

По словам Кадырова, власти Чеченской Республики нашли у министра природных ресурсов и экологии поддержку по многим проблемным вопросам, озвученным ранее правительством региона. По результатам проведенной работы удалось найти финансирование для реализации сразу нескольких социально значимых направлений.

"Среди них – проведение поисково-оценочных работ на подземные воды <...> и бурение параметрической скважины <...> в целях поиска нефтегазовых месторождений", – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил предусмотреть создание новых нефте- и газопроводов с месторождений Западной и Восточной Сибири. Президент РФ также заявил, что в России необходимо обеспечить устойчивое снабжение энергетическими ресурсами внутреннего рынка. Кроме того, российский лидер поручил расширить программу газификации российских регионов.

До этого глава Минприроды Александр Козлов заявил, что в России никогда не иссякнут запасы полезных ископаемых. Он подчеркнул, что РФ находится в лидерах по добыче нефти, газа, золота, серебра и меди. Министр добавил, что ежегодно в России в среднем находят порядка 50 новых месторождений углеводородов. Самые крупные из них располагаются в Арктической зоне, Красноярском крае и Якутии.