Путин поручил разработать проект создания новых нефте- и газопроводов из Сибири

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Владимир Путин поручил предусмотреть создание новых нефте- и газопроводов из Сибири. Об этом президент РФ заявил в ходе совещания о ситуации в нефтегазовом секторе российской экономики.
"В том числе, нужно предусмотреть строительство новых нефте- и газопроводов с месторождений Западной и Восточной Сибири. Как раз то, о чем мы только что говорили, завершая наше совещание", – отметил российский лидер.
По словам президента, кабмин должен разработать проект перспективного плана развития нефте- и газотранспортной инфраструктуры к 1 июня этого года.
Ранее Путин заявил, что в России необходимо обеспечить устойчивое снабжение энергетическими ресурсами внутреннего рынка. Глава государства также отметил важность снижения цен на топливо. Это, по его словам, позволит обеспечить спрос со стороны россиян.
Кроме того, российский лидер поручил расширить программу газификации российских регионов. По словам президента, в нее должно войти максимальное количество домохозяйств.
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