ДТП произошло на юге Москвы

ДТП произошло на пересечении Ясеневой улицы и Каширского шоссе. Там самосвал столкнулся с автобусом.

Информации о пострадавших пока нет, на месте по-прежнему сохраняется затор. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.