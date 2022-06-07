В районе Богородское на 50% завершено строительство взрослой поликлиники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал о ситуации со строительством взрослой поликлиники в московском районе Богородское.

"Будущая поликлиника Богородского района на 750 посещений в смену по адресу улица Игральная, д. 8, готова на 50%. В настоящий момент завершается остекление здания, продолжаются работы по установке фасадных декоративных панелей", – заявил специалист.

Загрутдинов уточнил, что здание планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году.

Застройщиком объекта выступает АНО "РСИ". Его общая площадь составит более 11 тысяч квадратных метров, внутри здание оборудуют по новому стандарту оснащения поликлиник.

К программе "Московский стандарт +" относятся удобное зонирование пространств медучреждений, установка современного оборудования и повышенная доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья. В частности, наиболее посещаемые кабинеты будут расположены на нижних этажах, в то время как менее востребованные и административные переносятся наверх.

На прилегающей к поликлинике территории появятся парковки для сотрудников и посетителей, площадки отдыха, информационные зоны и площадки для лечебно-оздоровительных занятий.

Ранее, в июне, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе реализации программы капитального ремонта столичных больниц. Одним из крупнейших проектов такого рода градоначальник назвал модернизацию Боткинской больницы.