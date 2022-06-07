В районе Богородское на 50% завершено строительство взрослой поликлиники

07 июня, 21:09
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал о ситуации со строительством взрослой поликлиники в московском районе Богородское.
"Будущая поликлиника Богородского района на 750 посещений в смену по адресу улица Игральная, д. 8, готова на 50%. В настоящий момент завершается остекление здания, продолжаются работы по установке фасадных декоративных панелей", – заявил специалист.
Загрутдинов уточнил, что здание планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году.
Застройщиком объекта выступает АНО "РСИ". Его общая площадь составит более 11 тысяч квадратных метров, внутри здание оборудуют по новому стандарту оснащения поликлиник.
К программе "Московский стандарт +" относятся удобное зонирование пространств медучреждений, установка современного оборудования и повышенная доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья. В частности, наиболее посещаемые кабинеты будут расположены на нижних этажах, в то время как менее востребованные и административные переносятся наверх.
На прилегающей к поликлинике территории появятся парковки для сотрудников и посетителей, площадки отдыха, информационные зоны и площадки для лечебно-оздоровительных занятий.
Ранее, в июне, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе реализации программы капитального ремонта столичных больниц. Одним из крупнейших проектов такого рода градоначальник назвал модернизацию Боткинской больницы.
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