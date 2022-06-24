Синоптик перечислил самые теплые места для купания в России

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Синоптик Юрий Варакин перечислил регионы России, где в настоящий момент установилась самая комфортная температура для купания, сообщает Общественная служба новостей.

Специалист отметил, что самая теплая вода сейчас в следующих курортных зонах:

Евпатория, Феодосия – 20–21 градус;

Анапа – 23 градуса;

Новороссийск, Геленджик, Сочи – 24 градуса;

Ейск – 25 градусов.

Однако Варакин напомнил о ливневых дождях и граде, которые наблюдаются в Лазаревском районе и Адлере.

Ранее в Лазаревском районе Сочи на берег обрушился смерч. Отмечалось, что люди не пострадали, но место для отдыха на пирсе буквально снесло.

По словам очевидцев, смерч, задев пирс, устремился вглубь берега и ломал деревья.

Позднее стало известно еще об одном происшествии в Сочи – два автомобиля унесло мощным потоком воды в Черное море.

Из-за сильных дождей в городе подтопило около 50 домов. Ливни вызвали подъем воды в реках Лазаревского района.