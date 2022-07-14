РФ продолжит контактировать с ЕС по вопросу калининградского транзита – Песков

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Россия продолжит контактировать с Еврокомиссией по вопросу калининградского транзита, поскольку он решен еще не полностью. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Работа и контакты в любом случае будут продолжаться, потому что все равно остается ряд вопросов, ответы на которые предстоит найти в ходе диалога", – цитирует его РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что механизм решения данной проблемы уже отлажен, однако властям РФ, в том числе Совбезу и МИДу, еще предстоит над ним поработать.

В июне Литва уведомила Калининград о прекращении железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории РФ. Речь шла о товарах, подпадающих под антироссийские санкции. 13 июля Еврокомиссия опубликовала разъяснение, согласно которому железнодорожный транзит в Калининград все же разрешен, но с соблюдением некоторых условий.

Так, в инструкции для стран – членов Евросоюза отмечается, что не разрешается транзит запрещенных товаров по организованным российскими операторами автодорогам. В ЕК рекомендовали сохранить данный запрет.

В четверг, 14 июля, губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил о снятии 80% действовавших ранее в отношении транзита ограничений. По его словам, полноценное возобновление транзита товаров по железной дороге через территорию Литвы ожидается в ближайшие дни.

Проблемы с транзитом возникли после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

