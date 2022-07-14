Премьер Литвы заявила о прежнем порядке транзита в Калининград до принятия правил ЕК

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Порядок транзита в Калининград не изменится, пока литовские ведомства не установят новые правила на основе разъяснений Еврокомиссии, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
По ее словам, согласно пояснениям Еврокомиссии, транзит некоторых санкционированных товаров будет сопряжен с еще более тщательным контролем. Она отметила, что необходимо будет удостовериться, что эти товары действительно предназначены для нужд Калининградской области или что товары, следующие в обратную сторону, не были доставлены в Калининградскую область какими-либо не разрешенными санкциями способами.
"Такой порядок контроля еще должны будут утвердить и установить литовские ведомства. Пока они не установлены, будет действовать тот порядок, который есть сейчас", – цитирует РИА Новости.
Она также выразила надежду, что ведомства найдут административные принципы и смогут объявить их и работать в соответствии с ними. Также премьер отметила, что вернуться к ситуации, которая была 16 июня, когда перевозились все товары в Калининград, уже невозможно.
13 июля Еврокомиссия опубликовала разъяснение по антироссийским санкциям, согласно которому железнодорожный транзит в Калининград разрешен с соблюдением некоторых условий.
В инструкции для стран – членов Евросоюза отмечается, что не разрешается транзит запрещенных товаров по организованным российскими операторами автодорогам. В ЕК рекомендовали сохранить данный запрет.
В июне Литва уведомила Калининград о прекращении железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории РФ. Впоследствии власти страны заявили, что не собираются устанавливать зеленые коридоры для грузов в Калининградскую область.
Позже агентство Reuters сообщило, что Литва приняла решение расширить ограничения на перевозку товаров через свою территорию в Калининград из-за введения объявленных ранее санкций ЕС в отношении России. В список подпадающих под санкции товаров внесены цемент, древесина, алкоголь и промышленные химикаты на спиртовой основе.
Проблемы с транзитом возникли после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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