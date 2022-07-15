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10:45

Бочкарев сообщил, что эстакада через Волгоградский проспект на МСД готова наполовину

городстроительство

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Эстакада южного участка Московского скоростного диаметра через Волгоградский проспект готова наполовину. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев напомнил, что эстакада длиной 1,5 километра пройдет над Шоссейной и Люблинской улицами.

"Движение транспорта будет происходить по трем полосам в каждом направлении. В настоящее время строители ведут работы по надвижке металлоконструкций пролетных строений и наносят на них огнезащитное покрытие", – рассказал Бочкарев.

По его словам, на участке Юго-Восточной хорды от улицы Грайвороновской до Шоссейной предусматривается строительство дорог протяженностью 10,4 километра. Кроме того, также планируется и возведение пяти эстакад: по основному ходу ЮВХ через Волгоградский проспект, съезд с Волгоградского проспекта на ЮВХ в сторону Каширского шоссе и Рязанского проспекта, съезд с ЮВХ на Волгоградский проспект в центр и в сторону области.

Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов отметил, что благодаря третьему участку ЮВХ будет удобнее добираться до Печатников и Текстильщиков, снизится нагрузка на развязку Третьего транспортного кольца с Волгоградским проспектом, улучшится транспортная связь от Нижегородской улицы до развязки ТТК с Волгоградским проспектом.

Загрутдинов добавил, что в районе эстакады высадят 367 деревьев и почти 7 000 кустарников, положат 12,5 гектара газона. Строительство всех хордовых магистралей завершится в 2023 году.

Ранее сообщалось, что участок Московского скоростного диаметра от Шоссейной улицы до улицы Полбина готов на 70%. Бочкарев рассказал, что на участке возводятся две эстакады, которые свяжут скоростной диаметр со строящимся дублером Люблинской улицы. В настоящее время идет армирование пролетных строений обеих эстакад.

Строительство второй очереди МСД завершено на 50%

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