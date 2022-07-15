Несколько музыкальных фестивалей пройдут в Москве в июле

Несколько музыкальных фестивалей пройдет в Москве в июле. Например, Vk Fest и SUMMER SOUND.

Фестиваль SUMMER SOUND. Начнется он с 15 июля и продлится до августа. Новый день – новый артист. Музыкальные жанры – самые разнообразные: от романтичных мотивов музыканта Zoloto до слэма от ROCK PRIVET. Не обойдется без открытий: молодой исполнитель RAMIL' сыграет свой первый диджей-сет под открытым небом.

Еще один фестиваль RED Summer пройдет сразу на двух площадках. В новом пространстве "Атмосфера" в Москве-Сити обещают сделать фуд-корты, маркет-зоны и снабдить всяким интерактивом. Участие в фестивале уже подтвердила рэп-рок-группа Anacondaz. А еще вы услышите рок-хиты от “Ундервуда”, познакомитесь с модными “Космонавтов нет”, которые стали популярны благодаря ТикТоку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.