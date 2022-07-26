Благоустройство переулков Арбата и Хамовников выполнено больше чем на 50%

Переулки Арбата и Хамовников благоустроили больше чем наполовину. Все работы планируют завершить к сентябрю, сообщил заммэра Петр Бирюков.

Он напомнил, что в этом году обновляют 18 переулков. Среди них – Сивцев Вражек, Денежный, Глазовский, Плотников, Гагаринский, Большой Афанасьевский и другие. Там уже отремонтировали и заменили водопроводные, тепловые и канализационные сети, обустроили систему водостока и сделали бордюры.

В настоящее время специалисты занимаются мощением тротуаров и меняют асфальт на проезжей части. В переулках установят 500 фонарей, высадят новые деревья и кустарники, разобьют цветники и газоны. Кроме того, там появится более 60 велопарковок.

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