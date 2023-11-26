Пять новых поликлиник заработают в ТиНАО к 2027 году. Строить их городу помогают частные инвесторы.

Как рассказал Сергей Собянин, два медучреждения возведут в поселении Сосенское. По одной поликлинике построят в поселениях Внуковское, Московский и Рязановское. Все они будут соответствовать новому московскому стандарту. Также мэр добавил, что всего с 2012 года в новых округах столицы построили 24 объекта здравоохранения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.