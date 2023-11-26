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26 ноября, 09:30

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Пять новых поликлиник заработают в ТиНАО к 2027 году

Пять новых поликлиник заработают в ТиНАО к 2027 году

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Пять новых поликлиник заработают в ТиНАО к 2027 году. Строить их городу помогают частные инвесторы.

Как рассказал Сергей Собянин, два медучреждения возведут в поселении Сосенское. По одной поликлинике построят в поселениях Внуковское, Московский и Рязановское. Все они будут соответствовать новому московскому стандарту. Также мэр добавил, что всего с 2012 года в новых округах столицы построили 24 объекта здравоохранения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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