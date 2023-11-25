Более 13 тысяч человек задействовали в очистке крыш от снега в Москве

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В очистке крыш столичных многоквартирных домов задействовали более 13 тысяч сотрудников коммунальных служб. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"В течение всего светового дня очищаем от снега кровли многоквартирных домов и выступающие элементы фасадов", – говорится в сообщении.

В очистке кровель специалистам помогают более 250 автоподъемников. Места проведения работ оградили специальными лентами.

Москвичей призвали быть внимательными и не игнорировать ограждения.

Ранее стало известно, что высота снежного покрова в Москве к утру 25 ноября достигла 15 сантиметров. Такие данные зафиксировала базовая метеостанция на ВДНХ. В выходные в столице продолжится обильный снегопад.



Коммунальные службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада